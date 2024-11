Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 14 novembre 2024

, 14Questa sera, giovedì 14, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 14, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui le ingerenze di Elon Musk e gli attacchi ai giudici italiani per le decisioni sui migranti in Albania. Emilia-Romagna e Umbria: sfida all’ultimo voto. Nel corsoserata si tornerà anche sui nuovi sviluppi dell’inchiesta disui fondi per la cultura ai familiari del deputato siciliano Auteri (FDI).