Oasport.it - Nairo Quintana, c’è la conferma: in Movistar anche nel 2025

Leggi su Oasport.it

sarà innel. Un video pubblicato sui canali social della squadra rende nota l’ufficialità della continuazione del colombiano, a 34 anni, con il team spagnolo. Un segnale che testimonia la sua voglia residua di continuare a correre.Queste le parole del ciclista classe 1990: “Il 2024 è stato un discreto anno. Ho avuto alcuni contrattempi nel corso della stagione: il Covid, una frattura allo sterno, una del metacarpo della mano destro. Questi problemi, al pari di altre cadute, hanno fatto sì che non potessi essere al 100% nei momenti importanti. Sono però riuscito a riprendermi e a tornare velocemente per aiutare la squadra“.Nibali si sbilancia: “Finn una promessa, Ayuso ha qualcosa di speciale”I suoi obiettivi: “Con questo rinnovo spero di ritrovare continuità, di lottare in ogni gara e di aiutare Enric Mas a chiudere nel miglior modo possibile i Grandi Giri.