Mister Yoox | | Michele uomo d’azione come me

Federico Marchetti, l’imprenditore ravennate fondatore di, ieri era in prima fila ai ’Portici hotel’ nella tappa bolognese del tour emiliano-romagnolo dell’ex premier Matteo Renzi, e ha lanciato il suo endorsement ade Pascale. Definito dal New York Times"l’che ha portato la moda sul web", Marchetti nella sua seconda vita è consulente di re Carlo III sulle tematiche ambientali. Da qui, è inevitabile tentare un ardito parallelismo: che cosa accomuna de Pascale al sovrano d’Inghilterrra? "Sono un imprenditore e, quindi, un. Per questo mi piace de Pascale: è uno che fa le cose. Chiaramente lui e il re sono due persone completamente diverse, ma sono entrambi uomini del fare. Anche Carlo III, sebbene molti non lo pensino.". Marchetti, poi, ha offerto le sue competenze al candidato di centrosinistra: "Mi metto a disposizione per dare una mano.