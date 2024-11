Ilgiorno.it - Milzano, auto perde il controllo e si schianta nel canale: morto un uomo di 62 anni

– Incidente mortale nella serata di giovedì 14 novembre in territorio di, nella Bassa bresciana. Erano circa le 18 quando un'è uscita di strada ed è finita in unche costeggia la Provinciale 64. Al volante c'era un sessantaduenne di Pavone del Mella, che ha perso la vita. L', che stava rientrando a casa, stando alle prime informazioni ha fatto tutto da solo: dai mezzi che lo seguivano è stato visto rallentare e poi sbandare verso il fosso senza tentativi di frenata. I primi a prestare soccorso infatti sono stati altrimobilisti che hanno assistito alla sbandata. Una dinamica che fa ipotizzare il malore come causa scatenante dell'incidente. Ma a dire di più saranno i rilievi e gli accertamenti in corso, ad opera degli agenti della polizia stradale. Sul posto anche vigili del fuoco e sanitari, che hanno potuto solo constatare il decesso.