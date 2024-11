L’Atalanta vince anche nel bilancio | utile di 98 milioni al 30 giugno 2024 fatturato di 242 milioni

Bergamonews.it - L’Atalanta vince anche nel bilancio: utile di 9,8 milioni al 30 giugno 2024, fatturato di 242 milioni

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Nono anno consecutivo in positivo, unpiù che raddoppiato rispetto alla stagione precedente e unrecord incrementato di quasi 50di euro.non ènte solo in campo, manei conti e lo si edald’esercizio al 30.L’complessivo tocca quota 9,8di euro, un aumento notevole rispetto ai 3,84 del 2023, come del resto vale per il valore della produzione: 242,1di euro. Un anno prima erano 193,7. Il totale del debito, invece, supera di poco i 180di euro.L’aumento del ricavato è determinato fondamentalmente dal successo in Europa League, madal cammino in Coppa Italia, che ha portato la Dea fino alla finale di Roma. Il percorso internazionale ha fruttato dai soli diritti tv una cifra che si avvicina ai 36di euro: quelli dalla Serie A sono stati 60,5, ma se si calcola la proporzione “a partita” il valore è di 2,77 contro 1,59.