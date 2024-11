Gaeta.it - La metropolitana di Roma sotto osservazione: terzo punteggio più basso in Europa secondo Bounce

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il report pubblicato da, che esamina le metropolitane europee, rivela un quadro preoccupante per ladi. Con undi 3,75 su 10, la metro della capitale italiana si posiziona alposto tra le peggiori metropolitane d’. Nonostante un’estensione notevole e un sistema di collegamenti con aree circostanti, in particolare con l’aeroporto diFiumicino, le recensioni degli utenti mostrano forti segnali di insoddisfazione. Un sistema di trasporto ampio, ma criticatoLadisi distingue per la sua estensione, con 36,9 chilometri di binari e 73 stazioni, che la rendono più vasta rispetto a quelle di Budapest e Bruxelles. Questo sistema è integrato da treni regionali, ampliando le opzioni di mobilità per i cittadini e i turisti.