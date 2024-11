La fine tragica di Sanjari il dissidente iraniano si toglie la vita per denunciare il regime | Liberate i prigionieri politici o mi butto giù

Leggi su Dayitalianews.com

Un nuovo dramma infiamma e sconvolge l’Iran: Kianoosh, giornalista e attivista, si è suicidato per protestare contro il. “Se entro le 19 di oggi il loro rilascio non verrà annunciato, porròalla miain segno di protesta contro la dittatura di Khamenei” – così aveva scritto ieri 13 novembre il, che ha dato seguito alla sua minaccia di suicidio. In particolare aveva chiesto il rilascio dei 4Fatemeh Sepehri, Nasrin Shakarami, Toomaj Salehi e Arsham Rezaei, arrestati durante e dopo le manifestazioni per Mahsa Amini, la ragazza uccisa dalla polizia morale solo perché non aveva indossato correttamente il velo.Il suicidio diConcluso il termine indicato,ha poi pubblicato sui social un’immagine di se stesso in cima al ponte a Teheran, da dove si è lanciato.