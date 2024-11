Biccy.it - Justin Bieber abusato da Diddy e altri uomini: un cantante racconta tutto

Ormai da due mesi circolano rumor insistenti sul fatto chesia stato una delle tante vittime die dirapper intorno a lui. Qualcuno ha parlato di abusi,di ricatti, ma mai nessuno ha fornito dettagli su quello che potrebbe essere successo.Una nota avvocata ha anche detto che a Hollywood circolano degli estratti di un video (in vendita a cifre folli) in cui si vedono chiaramentee un famosissimo giovanea letto insieme. Un’altra legale ha poi rivelato che in quel video pare ci sia proprio ilcanadese insieme a Sean Combs.da? La bomba di un.Adesso deldi Sorry e dei presunti abusi ha parlato anche un famosissimo collega di. L’ex re dell’hip hop, Marion Suge Knight, sta scontando una condanna di 28 anni e dal carcere ha rilasciato un’intervista scioccante, nella quale ha rivelato che Sean Combs eavrebberodell’artista canadese.