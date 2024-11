Jannik Sinner dalla Russia voci sulla vita privata | Cosa succede con Anna Kalinskaya

Leggi su Caffeinamagazine.it

in crisi con. La voce gira da qualche tempo e già in estate si era parlato di una possibile rottura tra i due. Girava uno screenshot che faceva pensare che lei avesse smesso di seguire lui sui social. Tuttavia ad un esame più attento la notizia si è rivelata una fake news. Come molti sanno precedentemente il numero uno del tennis mondiale è stato fidanzato con l’influencer Maria Braccini.A provocare la rottura con la precedente compagna sarebbe stata l’eccesiva esposizione mediatica di lei., notoriamente riservato sulle questioni sentimentali, non avrebbe gradito e per questo la relazione sarebbe finita. D’altra parte è stato lo stesso tennista italiano a chiarire, una volta ufficializzata la relazione connel maggio scorso: “Sto con, quello sì, però teniamo tutto molto riservato“.