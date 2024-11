Ilgiorno.it - "Io, capotreno aggredito vi dico: sulla sicurezza non si fa abbastanza"

Moroni La storia si ripete. Quella ai danni deldi Genova è stata l’ennesima aggressione e i politici di turno si “risvegliano“. Mi chiedo come non si sia fatto niente dal lontano 2008, quando io, all’epocadi Trenord, sono stato(99 giorni di Inail!) o quando, tempo dopo, a un altrohanno quasi amputato un braccio con un machete. Qui ci vogliono condanne, carcere, certezza della pena. E che la magistratura sia dura. Basta buonismo, sia da parte degli avvocati, sia da parte dei giudici. Se unviene, che i passeggeri lo aiutino e non lo lascino solo. Non è giusto che nella percezione di tanti viaggiatori e di presunti specialisti di cose ferroviarie, noi capitreno veniamo considerati non lavoratori e persone ma solo dei numeri.