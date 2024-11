Lanazione.it - Emissioni multiple di San Marino

Morandi Gli ultimi francobolli emessi dalle Poste di Sancelebrano rispettivamente il 150° anniversario dell’Unione Postale Universale – il 40° anniversario del Laboratorio Chimico Sammarinese – l’80° anniversario del Colorificio Sammarinese, il 50° anniversario dell’Adesione di Sanall’UNESCO, il Natale e infine l’Architettura di Sandedicata agli edifici progettati dagli “Archistars” di fama internazionale che hanno contribuito ad arricchire il territorio Sammarinese con le loro eccezionali realizzazioni. Per questa prima serie è stato scelto di rappresentare il Santuario della Beata Vergine della Consolazione con tre francobolli stampati in un foglietto che documentano un edificio di straordinario fascino realizzato da Giovanni Michelucci (1891 – 1990) uno dei padri dell’architettura italiana la cui attività ci riporta anche e soprattutto a Firenze dove – assieme al gruppo Toscano formato da Nello Baroni , Pier Niccolò Berardi, Italo Gamberini, Sarre Guarnieri e Leonardo Lusanna – si aggiudicò il 1° Premio del Concorso per la realizzazione della Stazione Centrale di Santa Maria Novella e dove nel 1964 progettò la chiesa di San Giovanni Battista che si trova lungo l’Autostrada del Sole, senza dimenticare in ambito filatelico il progetto – assieme all’architetto Adolfo Coppedè – del Palazzo destinato a Sede della Direzione Provinciale delle Poste e Telegrafi a Firenze in via Pietrapiana 53-55.