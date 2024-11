Zonawrestling.net - Dynamite 13.11.2024 “Abbandonate ogni speranza”

Benvenuti all’analisi di, in diretta dalla Total Mortgage Arena di Bridgeport, Connecticut. Una serata importante sulla strada verso Full Gear, con i Kings of the Black Throne che cercano di conquistare un posto nel match titolato e tanti altri segmenti e match annunciati in settimana.Christian Cage & Hangman Page vs Jay White & Juice Robinson (3,5 / 5) Match che apre la serata con azione intensa. White e Page iniziano con scambi di prese, poi Cage si auto-taglia per lavorare su Robinson. Hook interviene per trascinare Nick Wayne oltre la barriera. Dopo una serie di mosse offensive da entrambe le parti, il match si conclude quando Mama Wayne distrae l’arbitro permettendo a Sabian di colpire Robinson con la valigetta del contratto, consentendo a Page di eseguire il Dead Eye per la vittoria.