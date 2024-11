Romadailynews.it - Cina: Guangdong, elementi del Chang’e-6 esposti a 15mo Airshow China (1)

Zhuhai, 14 nov – (Xinhua) – Il modello della sonda lunare-6 e il paracadute che ha trasportato i campioni lunari sulla Terra sonoalla 15ma edizione dellaInternational Aviation and Aerospace Exhibition di Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del, ieri 13 novembre 2024. Anche i campioni lunari della missione cinese-6, raccolti dal lato piu’ lontano della Luna, sonoall’evento. La mostra espone la capsula di rientro-6, il suddetto paracadute e il contenitore sigillato utilizzato per la raccolta del suolo lunare. L’evento, noto anche come, e’ in corso dal 12 al 17 novembre a Zhuhai. (Xin) Agenzia Xinhua