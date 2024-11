Movieplayer.it - Avatar: l'edizione 4K Remast. (3 dischi) del film di James Cameron è in sconto su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

Oggi vi segnaliamo che su, grazie a un'offerta a tempo, è possibile trovare l'4K. (3) del primoin. L'4K rimasterizzata diè un capolavoro che ogni appassionato di cinema dovrebbe possedere. Con una qualità visiva che sfrutta al massimo la risoluzione Ultra HD, questa versione home video delpermette di vivere il leggendario mondo di Pandora come mai prima d'ora, trasformando ogni scena in un'esperienza mozzafiato. L'immaginazione visiva diha resoun fenomeno culturale globale, e con questa, ci viene offerta l'occasione di immergerci nuovamente nell'universo della pellicola, in un viaggio che va ben oltre la pura avventura cinematografica. Inoltre, l'include oltre 30 minuti di contenuti extra inediti, offrendo ai .