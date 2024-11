Calciomercato.it - Accordo trovato, firma con l’Inter: c’è la data dell’annuncio

Leggi su Calciomercato.it

Per i nerazzurri l’è già statoe laè ormai solo una formalità: atteso l’annuncio della societàIl dato è (quasi) tratto, laconin arrivo. La società nerazzurra ha raggiunto l’per durata e stipendio con il calciatore ed ora si attende che l’intesa venga formalizzata e si arrivi all’annuncio.con: c’è la(LaPresse) – Calciomercato.itPotrebbe essere questione di giorni, ma tutto è stato definito: Bisseck econtinueranno insieme fino al 30 giugno 2029. Un anno in più di durata per il centrale tedesco che vedrà schizzare verso l’alto anche il suo stipendio. L’ingaggio sarà in pratica raddoppiato, arrivando a 1,5 milioni di euro a stagione. Il 23enne ha conquistato i nerazzurri, imponendosi dopo essere arrivato tra lo scetticismo generale nell’estate 2023.