Volley, Perugia buona la prima! Battuto 3-0 un coriaceo Ceske Budejovice all'esordio in Champions League

La Sir Sicoma Moninipiazza la decima vittoria consecutiva in stagione e debutta con un successo per 3-0 inal PalaBarton contro i cechi del. Non è stata una passeggiata per la squadra umbra che in questa fase, però, riesce a gestire al meglio anche le parti complicate (in particolare il secondo set quando è stata sotto anche di tre punti) del match: ilha messo in difficoltà i campioni d’Italia ma, nei momenti decisivi dell’incontro ha avuto qualcosa in meno rispetto ai padroni di casa che hanno così rispettato il pronostico scattando in vetta da soli alla classifica del girone, visto che l’altro match si è chiuso al tie break.Lorenzetti non lascia troppo spazio al turnover, tiene a riposo solo Ben Tara e schiera Herrera nel ruolo di opposto.