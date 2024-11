Thesocialpost.it - Verona, rissa con spranghe, coltelli e pistole: morto un 33enne

Leggi su Thesocialpost.it

Laavvenuta nel quartiere a San Bonifacio,, la sera del 3 novembre scorso si porta dietro una tragedia. A distanza di dieci giorni un giovane di 33 anni èper le conseguenze della ferita alla testa. Due gruppi di connazionali di origini indiane si sono scontrati nel parcheggio di un ipermercato. “”: così descrivono la scena i testimoni. Non unaqualunque, ma un’autentica battaglia. Colpito da un proiettile, ilha lottato per sopravvivere in terapia intensiva per nove giorni, ma il 12 novembre i medici lo hanno dichiaratocerebralmente.Leggi anche: Rovigo, ambulanza travolge auto durante un soccorso: 6 feriti, alcuni molto graviLa violentaconLa furia ha coinvolto una quindicina di persone. La tensione è salita alle stelle, i contendenti si sono affrontati senza pietà e senza controllo.