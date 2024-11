Justcalcio.com - Tuttosport – Sinner, l’assenza di Anna e la storia Juve ai tuoi piedi: non solo Allegri…

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-13 10:24:00 Torino, l’ultimo titolo di:L’espressione diE non è affatto stucchevole sapere in anticipo come andrà a finire. Averne anzi conferma è il godimento, la realizzazione di un progetto, una cosa ben fatta. Con un servizio determinante quando serve, una botta in cross di dritto per cancellare la prima palla break del match (si era sul 3-3 del primo). Oppure un rovescio incrociato o un errore forzato dell’avvesario. Ma è un altro l’aspetto più bello della serata torinese, che infonde maggiori certezze. È l’esepressione del ragazzo già uomo che ha capito perfettamente cosa sta succedendo. E lo sa affrontare, controllare. Soprattutto adesso gli piace. Il caldo sorriso mentre l’Inalpi Arena urla Olè olè olè olè, Jannik olè!» per impedirgli di parlare è il manifesto della serata.