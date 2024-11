Lanazione.it - Sollicciano e l’evento. La direttrice dà forfait: "Non autorizzata"

di Pietro Mecarozzi Non ci sarà Antonella Tuoni, ladel carcere di, alorganizzato dall’ordine degli Architetti di Firenze in programma domani alle Murate. Non ci sarà perché, per la seconda volta in pochi gironi, non ha ricevuto l’autorizzazione per partecipare da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Svista? Problemi nella ricezione? Comunicazione tardiva? Non si sa. Ma ciò che è certo è che per entrambi gli appuntamenti, alle Murate e alla Cgil di lunedì, la richiesta era stata ricevuta dagli uffici del Dap settimana fa, al momento di decidere se mettere il nome di Tuoni nelle locandine. Non potrà quindi parlare di, delle sue problematiche (già note) e delle possibili soluzione per una sua rinascita strutturale e sociale.