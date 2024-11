Liberoquotidiano.it - "Se parla di Var...". Marotta, malizioso sospetto su Antonio Conte. E De Laurentiis sbotta

Una polemica continua, iniziata domenica dopo il rigore concesso a Hakan Calhanoglu per il fallo di Anguissa su Dumfries. Seinizialmente aveva mostrato tutti i suoi dubbi sul Var durante la diretta a Dazn, rispondendo al moviolista ed ex arbitro Luca Marelli, sono arrivate martedì le parole di Beppe, durante il “Premio Liedholm 2024”. “Credo che con la tecnologia migliori la situazione, diminuiscono gli errori — le sue parole — L'evocazione di? È una persona intelligente e un grande comunicatore, sicuramente avrà il suo obiettivo quando”. Il presidente nerazzurro condivide appieno la concessione del penalty: “Devo dire che l'arbitro era ben vicino all'azione, sicuramente il contatto fisico c'è stato, il piede è stato spostato, per me era rigore”. E sul protocollo Var: “Se poi si debba dibattere sull'utilizzo migliore del Var in termini del protocollo, questo fa parte di un dibattito costruttivo che deve essere fatto all'interno del sistema calcistico.