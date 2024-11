Gaeta.it - Scoperta fabbrica clandestina di sigarette a Benevento: 27 tonnellate di tabacco sequestrate

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, supportata dal Nucleo Pef di, è stata smantellata unadi. Durante il blitz, gli agenti hanno confiscato ben 27ditrinciato e arrestato diversi individui. Questo intervento evidenzia un’importante attività di contrasto al mercato illecito dellein Campania.Lanel capannone diL’operazione ha avuto luogo in un capannone situato nelle vicinanze di, in una zona strategica per la distribuzione di prodotti illeciti. Qui, le autorità hanno scoperto una complessa struttura dove venivano prodotte “bionde” con etichette di noti marchi internazionali, tutte false. I dettagli dellarivelano l’esistenza di macchinari sofisticati destinati alla lavorazione del, assieme a cinque milioni di etichette pronte per l’uso e vari materiali di imballaggio.