Ranieri alla Roma? Trattative in corso a Londra

, 13 novembre 2024 – Laancora senza allenatore dopo l’esonero di Ivan Juric (leggi qui), mentre asono inletra i Friedkin e Claudio: sarebbe lui il mister scelto per tornare a guidare i giallorossi, ma l’accordo non è scontato. Non sarebbe la prima volta che il tecnicono enista risponda “presente”chiamata in socdella squadra capitolina: tanto infatti l’entusiasmo dei tifosi che lo hanno sempre lodato e rispettato e spererebbero un suo ritorno sulla panchina giallorossa. Se l’accordo dovesse andare a buon fine, questa sarebbe la terza esperienza del mister(La prima dal 2009 al 2011 – la seconda nel 2019).Non resta che attendere l’esito delleper capire se entrambe le parti arrivino ad un intesa e all’eventuale annuncio della “fumata bianca”.