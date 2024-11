Ilgiorno.it - Piazza della Scienza. Laboratori en plein air via l’asfalto e 52 piante. Una svolta da 5 milioni

Leggi su Ilgiorno.it

"Qui abbiamo studiato la rigenerazione urbana in maniera olistica, direi Rinascimentale: non è solo un rinverdimento, è uno a cielo aperto che unisce tutte le discipline". Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, taglia il nastro di, insieme al governatore lombardo Attilio Fontana e all’assessore comunale alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi. Un progetto da 5di euro, partito dalla depavimentazione nel 2023, per creare aree verdi e spazi di ricerca volti a studiare l’impatto dei cambiamenti climatici ma anche a mitigarne gli effetti e a ridurre l’inquinamento. Una rete di sensori raccoglie dati dal cielo alle falde: si monitorano la temperatura, la qualità dell’aria, l’impatto acustico, il rischio idro-geologico, ma anche la biodiversità.