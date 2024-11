Esports247.it - Nintendo Switch 2: tutte le novità previste nella seconda versione (che uscirà ad inizio 2025?)

Anticipazioni su2: nuove caratteristiche tecniche, compatibilità e giochi al debutto.Nel 2016,si preparava a voltare pagina. Dopo anni di risultati alterni con Wii U, l’azienda aveva confermato di lavorare a un nuovo progetto, noto allora come NX. Fu un tweet il 20 ottobre a scatenare la curiosità: nel giro di 24 ore i fan avrebbero scoperto la visione rivoluzionaria cheaveva in serbo. La prima apparizione ufficiale dellaavvenne con un video di poco più di tre minuti, che illustrava chiaramente il suo concetto innovativo: una console ibrida, capace di trasformarsi da dispositivo domestico a portatile in pochi secondi. Bastava staccarla dal dock per continuare a giocare a titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild ovunque si trovasse l’utente, senza interruzioni.