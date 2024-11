Bergamonews.it - L’impegno di Sanpellegrino per la sostenibilità: risparmiati 329 milioni di litri di acqua negli ultimi 6 anni

, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, adotta un modello di business che mette laal centro delle proprie attività. Il Gruppo si prende cura dell’attraverso la tutela dei territori e della biodiversità, per contribuire allo sviluppo delle comunità in cui opera, e ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.“Laè da sempre parte integrante della nostra cultura aziendale perché abbiamo la responsabilità di preservare una risorsa preziosa come l’, e portarla sulle tavole dei nostri consumatori. Il nostro modello di business si basa, quindi, su una crescita sostenibile nel rispetto dell’ambiente e delle risorse per promuovere un futuro di qualità per le persone, le comunità e il Pianeta.