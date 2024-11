Calciomercato.it - Juventus, Skriniar non è solo: altri due nomi per la difesa

Gli infortuni di Bremer e Cabal “costringono” laa trovare rinforzi inin vista della sessione invernale di calciomercatoIl direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli al lavoro per consegnare a Thiago Motta almeno due rinforzi per il pacchetto arretrato in vista della seconda parte di stagione., caccia al colpo in(LaPresse) – Calciomercato.itLadeve fare i conti con la sorte e in particolar modo con gli infortuni. Dal 3 ottobre al 12 novembre la squadra bianconera ha perso prima Gleison Bremer e poi Juan Cabal, entrambi alle prese con lo stesso infortunio ai legamenti del ginocchio. Stagione finita per il centrale brasiliano e quasi sicuramente anche per l’ex Verona. Una ulteriore tegola per Thiago Motta che da qui a gennaio dovrà fare di necessità virtù innonostante un fitto calendario di partite tra campionato e coppe.