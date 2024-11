Gaeta.it - Incendio devastante presso la Ecogreen Planet Srl a Palo del Colle: vigili del fuoco in azione

Facebook WhatsAppTwitter Unè scoppiato nella notte scorsalaSrl, un’azienda specializzata nella gestione dei rifiuti, situata nella zona industriale didel, in provincia di Bari. L’ha preso piede intorno all’una e ha richiesto l’intervento di circa trentadel, che stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme e prevenire danni ulteriori. La colonna di fumo sollevata dall’è stata avvistata a diversi chilometri di distanza, inclusa la strada statale 96, mostrando la gravità della situ. Le indagini sono già state avviate dai carabinieri per determinare le cause dell’.L’intervento deidelCirca trentadelsono stati mobilitati per fronteggiare l’emergenza. Le squadre, provenienti da vari distaccamenti della zona, hanno attivato operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.