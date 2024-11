Giorgetti | impegno calo tasse ceto medio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.00 Incontro a Palazzo Chigi tra governo e associazioni datoriali sulla Legge di Bilancio.Il ministroha "confermato la volontà del governo di continuare a lavorare per il reperimento di risorse per ridurre il carico fiscale del". L'Italia si trova in una posizione migliore di altri Stati Ue nella presentazione della Manovra, ha sottolineato. Occorre "indurre le amministrazioni a concentrarsi sulle opere previste dal Pnrr. Tutti i fondi devono essere spesi entro il 2026".