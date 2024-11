Ilrestodelcarlino.it - Fascisti e sfascisti

Il Pd ha ragione, sabato scorso a Bologna è caduto in una trappola. Solo che il governo non c'entra nulla, la trappola gliel'hanno tesa ineri e gli srossi. I primi (CasaPound e soci), travestiti da agnellini, si sono presi carrettate di insulti ma hanno raggiunto lo scopo e, alla fine, hanno cantato vittoria. I secondi (collettivi e antagonisti) hanno fatto quello che fanno sempre: botte alla polizia e a qualche passante. Anche loro, guerriglieri da operetta, hanno raggiunto lo scopo e cantato vittoria. Entrambi giocavano facile, win win, dicono gli inglesi: potevano solo vincere. Così nella bufera è finito il Pd. Colpa della mossa infelice del suo stato maggiore, Schlein in testa, che a un paio d'ore dall'inizio della contromanifestazione dei collettivi, è sceso in piazza schierandosi implicitamente dalla loro parte.