Rompipallone.it - De Laurentiis risponde a Marotta: duro comunicato su Inter-Napoli

Leggi su Rompipallone.it

Praticamentenon è mai finita, o almeno non lo è ancora. Quella che sarà la sfida Scudetto a distanza, continua nelle dichiarazioni, del botta e risposta tra presidenti e società.Tutto è partito dalle dichiarazioni scottanti, con sfogo nel post-partita, da parte dell’exe attuale allenatore del, Antonio Conte.Le parole di Conte hanno fatto così rumore che addetti ai lavori ed ex arbitri, così come gli opinionisti e infine appunto i presidenti delle due società, hanno toccato il tema a più riprese. E questa mattina, come se non bastasse, è arrivato unufficiale dalla SSCcon la firma di Aurelio Dein fondo allo stesso.SSC, De: ilMenzionae il VAR,con unsu quanto successo in, la SSC