Correggese, sfida al Nibbiano. Il Luzzara pronto a ripetersi

Mercoledì di Coppa (ore 20.30) per undici team reggiani fra Eccellenza e Promozione. Dopo la fase a gironi, iniziano gli scontri ad eliminazione diretta che, in caso di parità, andranno direttamente ai calci di rigore. Aperitivo al pomeriggio con l’unico derby in agenda fra Fabbrico e Vianese dove i locali, ancora privi del neo-trainer Galantini che esaurirà venerdì la sua squalifica (out anche il difensore Galeotti), puntano a cancellare il secco 4-0 di campionato incassato a campi invertiti. Poco distante, ma nel tardo pomeriggio (ore 18), laattende la visita del, neo-capolista solitaria della Serie A dei Dilettanti: mister Ivano Rossi ricorrerà certamente al turn-over dopo l’ottimo poker di vittorie calato in campionato da subentrato. Avversario piacentino anche per la Brescello Piccardo che rende visita all’Agazzanese.