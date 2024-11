Anteprima24.it - Condannato il carcere di Poggioreale per sovraffollamento

Tempo di lettura: 2 minutiScarcerato il detenuto di 93 anni daldi. Era uscito recentemente per andare a scontare la pena alternativa in detenzione speciale nella comunità. Alla fine di ottobre, ha ricevuto dall’Ufficio di sorveglianza di Napoli il riconoscimento di 193 giorni di liberazione anticipata concessa a titolo di risarcimento del danno, come previsto dall’art. 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario (che riconosce l’abbuono di un giorno di pena per ogni dieci giorni di detenzione se vissuta in condizioni disumane), in riferimento al periodo valutato dal 18-09-2018 al 10-10-2024, trascorso neldi.Com’è noto, questa norma è stata introdotta nel nostro sistema penitenziario a seguito della sentenza dell’8 Gennaio 2013 (Sentenza Torreggiani) emessa dalla Corte di Strasburgo contro l’Italia per violazione dell’art.