Compassionate Cities: anche le città possono diventare comunità di sostegno nella sofferenza

Conoscete il movimento delle “Caring Communities”? È nato oltre vent’anni fa nello stato del Kerala, India, diffondendo in tutto il mondo un modello che abbraccia lacon empatia e impegno come fondamento del vivere collettivo.Questo approccio, adottato oggi da diverseeuropee, invita lea sostenersi reciprocamente e a coltivare consapevolezza e solidarietà. Lacatalana di Vic (Vique) è un esempio rilevante di questo modello: qui, un sistema di cure palliative nato negli anni Ottanta ha trasformato lain una “inclusiva,” sostenuta da un progetto condiviso tra Consiglio Comunale e Università di Vic. Un’esperienza che mira a far sentire meno sole le persone nel proprio percorso di vita, soprattutto nelle fasi di maggiore vulnerabilità, come durante malattie avanzate e condizioni di isolamento.