Napolipiu.com - VAR paralizzata dal protocollom ecco perchè non può intervenire: Ha ragione Conte

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Una decisionestata che riapre il dibattito sull’utilizzo della tecnologia nel calcioLo sfogo di Antoniodopo Inter-Napoli riporta alla luce un problema mai risolto: l’utilizzo del VAR nel calcio italiano continua a far discutere. Il rigore concesso all’Inter per il contatto Dumfries-Anguissa ha scatenato l’ennesima bufera.“Ma che significa che il VAR non può?!”, ha tuonato il tecnico del Napoli ai microfoni di DAZN. Una domanda che risuona come un’accusa al sistema, specialmente dopo che Calhanoglu ha fallito un penalty che poteva cambiare il corso della partita.L’ex arbitro Antonio Damato, oggi al vertice del Settore Tecnico Arbitrale, prova a spiegare: “Le immagini mostrano un contatto, Mariani era posizionato perfettamente e ha valutato da rigore”. Ma è proprio qui che nasce il cortocircuito del protocollo.