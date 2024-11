.com - Uccise il suo cane, Trump la sceglierà come Segretario alla sicurezza interna

(Adnkronos) – Si vantò di aver ucciso un cucciolo didi 14 mesi, perché “irrequieto”. E ora,hanno riferito due fonti ben informateCnn, il presidente eletto Donaldladella sua amministrazione. E’ Kristi Noem, la governatrice del South Dakota che si è guadagnata una dubbia fama, con cuisi aggiudicherebbe una fedelissimaguida di un’agenzia che sovrintende a tutto, dUS Customs and Border Protection all’Immigration and Customs Enforcement, finoFederal Emergency Management Agency e agli US Secret Service. Noem era stata anche nella rosa dei candidati diper la carica di vicepresidente, ma a costarle il posto furono proprio le sue rivelazioni sull’uccisione del suoda caccia, Cricket, dopo averlo considerato non idoneo a cacciare.