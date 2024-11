Cultweb.it - The Help è ispirato a una storia vera?

Il film The, interpretato da Emma Stone nel 2011 e tratto dall’omonimo romanzo di Kathryn Stockett, ha offerto uno sguardo profondo e doloroso sulla vita delle domestiche afroamericane negli Stati Uniti degli anni ’60, in piena segregazione razziale anche se non è tratto da una. A sottolinearlo è stata proprio la Stockett. Stando alle parole dell’autrice, infatti, Thenon è un resoconto autobiografico, ma unae propria opera di finzione.I personaggi, sebbene ispirati a persone reali, sono frutto della sua immaginazione. L’obiettivo, comunque, era quello di dare voce alle donne, spesso marginalizzate e dimenticate dalla, e di denunciare le ingiustizie razziali che caratterizzavano la società americana di quegli anni.Un immagine del film Thecom Emma Stone, Olivia Devis e Octavia Spencer – Fonte: Walt Disney StudiosNata e cresciuta nel Mississippi, lo stesso stato in cui è ambientata la, la Stockett ha più volte affermato di essersi ispirata a storie reali, ascoltate durante la sua infanzia, per creare i personaggi e le vicende narrate nel libro.