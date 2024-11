Scuolalink.it - Taglio del cuneo fiscale: l’Upb avverte, rischi per i lavoratori a basso reddito

Leggi l'articolo completo su Scuolalink.it

L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) lancia l’allarme suldelinserito nella Manovra 2025,ndo che danneggerà migliaia diitaliani, soprattutto quelli con redditi medio-bassi. Secondo, circa 800mila dipendenti subiranno una perdita in busta paga di circa 380 euro, mentre oltre 12,2 milioni dinon vedranno alcun aumento salariale. Il, che colpirà maggiormente le fasce più povere, lascia fuori dai benefici moltigià in difficoltà economiche. Stipendi in calo per le fasce più deboli L’analisi delmette in evidenza le fasce dipiù colpite: chi guadagna intorno ai 1.000 euro lordi mensili vedrà una riduzione di circa 21 euro annui, mentre chi guadagna il doppio (2.000 euro lordi al mese) perderà circa 58 euro.