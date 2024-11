Laprimapagina.it - Spurgo Rete Fognaria – la manutenzione necessaria

Ilè un intervento essenziale per mantenere in buono stato le infrastrutture destinate alla raccolta e al trasporto delle acque reflue, evitando problematiche che possono risultare costose e dannose per l’ambiente e per la salute pubblica. Unafunzionale è fondamentale per il corretto smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da abitazioni, aziende e altre strutture, ma con il tempo queste reti possono accumulare detriti, incrostazioni e rifiuti solidi che ostacolano il flusso dell’acqua e causano intasamenti.Ilviene realizzato utilizzando attrezzature specializzate, come le autospurghi, che permettono di rimuovere i detriti accumulati nelle tubature e di pulire a fondo la. Questi veicoli sono dotati di potenti pompe di aspirazione e di sistemi ad alta pressione che, oltre a rimuovere i rifiuti, consentono di eliminare residui di grasso, sabbia e materiali incrostati che aderiscono alle pareti delle tubature.