Società edile di Marigliano eseguiva lavori per decine di milioni ma non pagava contributi agli operai

– Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola, per un ammontare di oltre 2,2di euro, nei confronti di unadi(NA) attiva nel settore, e del suo rappresentante legale, per i reati di omessa dichiarazione e indebita compensazione, di cuiartt. 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000.In particolare, le indagini sono scaturite desiti di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli nei confronti della citatache, nonostante risultasse sconosciuta al Fisco, ha gestito diversi cantieri in comuni dell’hinterland partenopeo (, Volla, Brusciano ed altri), conseguendo un reale giro d’affari dididi euro, dal 2017 al 2021, per la costruzione di nuovi edifici.