Lanazione.it - Sociale: dal Comune consegnati le chiavi di altre 4 case popolari

Pisa, 12 novembre 2024 – L’assessore alle politiche sociosanitarie, Giovanna Bonanno, ha consegnato in questi giorni a Palazzo Gambacorti ledi 4 abitazioni ERP adttante famiglie del territorio assegnatarie. "Siamo orgogliosi di poter proseguire nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle famiglie delche si trovano in difficoltà abitativa - dichiara l’assessore alle politiche sociali deldi Pisa, Giovanna Bonanno - rispondendo così all’impegno che ci siamo presi verso le famiglie più bisognose della nostra comunità". "La consegna delleai nuclei assegnatari non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta un’importante tappa nel percorso che stiamo portando avanti per garantire il diritto all’abitare a tutti i cittadini. Da quando mi sono insediata, a giugno 2023 ad oggi, abbiamo consegnato in media più di due alloggi a settimana, tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza.