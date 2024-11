Sport.quotidiano.net - Serie C. Sorzi è al terzo clean sheet. Il portiere pianista una garanzia

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

CARPI Ilstagionale arrivato con il Campobasso ha confermato una delle grandi certezze della stagione del Carpi, il numero uno Matteo. Il guardiano classe 2000 di San Martino in Rio ha lasciato il segno anche nello 0-0 con i molisani, piazzando due interventi poderosi nel secondo tempo: il primo a tu per tu su Forte è stato poi cancellato dai taccuini per il fischio dell’arbitro che ha ravvisato un tocco di mano dell’attaccante del Campobasso, il secondo su Mondonico è stato invece un capolavoro di reattività e posizione. Per lui 14 gare su 14 da titolare con medie voto altissime date dalla sicurezza nella gestione delle uscite alte (nel girone ha la media più alta per interventi completati) e dalla qualità degli interventi fra i pali, nonostante i 18 gol incassati mettano il reparto difensivo biancorosso solo al sest’ultimo posto nel girone.