Scontri a Bologna | la Digos chiede alla Rai solo le immagini degli antagonisti di sinistra A decidere saranno gli avvocati di viale Mazzini

Della gestione delle manifestazioni di sabato 9 novembre, a– tra manifestazione di Casapound autorizzata a sfilare nei pressi del centro e contestazioni sfociate in violenticon la polizia – si discuterà a lungo. Anche perché la polemica politica non si placa, con Giorgia Meloni che accusa il sindaco Matteo Lepore di avere «una doppia faccia» e il primo cittadino che continua a interrogare il governo: «Perché è stato permesso che 300 persone con le svastiche al collo e, ribadisco, la camicia nera, sventolassero le loro bandiere marciando al passo dell’oca a pochi passi dstazione?». Per di più, questa mattina e a tre giorni di distanza dagli, sulla parete di un circolo bolognese del Partito democratico è apparsa una minaccia di morte al primo cittadino: «Lepore crepa».