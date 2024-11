Ilveggente.it - Scintille tra Sinner e Fritz: Finals al veleno

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

sfidaalla, ma in ballo c’è molto più di quello che si pensa.È l’8 settembre 2024. In un Flushing Meadows gremito più che mai, Taylorscende in campo per la partita della vita. La sua prima finale Slam, un’occasione irripetibile per far bene e per conquistare un titolo di quelli che cambiano la vita. Ma sa bene, il campione a stelle e strisce, che assicurarsi quella vittoria potrebbe non essere così facile.traal(LaPresse) – Ilveggente.itGioca in casa e questo, talvolta, può fare la differenza, è vero. Eppure, al di là della rete, c’è uno di quegli ossi che definirli duri non renderebbe bene l’idea. L’altro finalista dell’edizione 2024 degli Us Open è nientepopodimeno che il numero 1 del mondo, Jannik, in stato di grazia nonostante sul suo capo penda l’accusa, pesantissima ma per lui ingiustificata, di doping.