Reggio Emilia-Wroclaw oggi in tv | programma orario e diretta Champions League 2024 2025 basket

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo F delladi. Comincia la fase di ritorno per la squadra di coach Priftis, che riparte da questa sfida contro i polacchi, già battuti nell’ultimo turno in trasferta per 65-73. Si tratta di un’ottima occasione, quindi, per garantirsi l’accesso almeno ai play-in, oltre a rimanere ancora in corsa per la vittoria del girone che vorrebbe dire qualificazioneagli ottavi di finale. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 12 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi.RISULTATI e CLASSIFICHEIL REGOLAMENTOSTREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva su Dazn.