Picanello coltivano marijuana in casa e la spacciano a domicilio arrestati padre e figlio

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Hanno trasformato il garage diin una vera e propria serra per la coltivazione della. Il piano criminale di due catanesi di 48 e 24 anni,, è stato scoperto dalla Polizia di Stato, nel corso delle incessanti attività di contrasto al fenomeno della detenzione e dello spaccio di droga. Ad insospettire gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania è stato l’atteggiamento tenuto dal 48enne, notato a bordo di uno scooter in via Arduino, nel quartiere.Fermato per un controllo, l’uomo, con precedenti per droga, si è subito mostrato particolarmente nervoso e, durante gli accertamenti dei poliziotti, ha rivolto ripetutamente lo sguardo verso una vicina abitazione, come se volesse avvisare qualcuno.Lo strano comportamento del 48enne, in un evidente stato di apprensione, ha insospettito non poco gli agenti che l’hanno osservato e monitorato, ritenendo che, all’interno di quella, potesse nascondersi qualcosa.