Lanazione.it - Overtourism, a Firenze divieti per keybox e altoparlanti

Leggi su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 -per leall’esterno dei palazzi in area Unesco, così come per glidelle guide turistiche; limiti per le attività di locazioni turistiche brevi e per i veicoli atipici (le cosiddette golf car); e ancora: campagne di sensibilizzazione per il rispetto di“città viva e unica”, anche con la collaborazione delle principali piattaforme turistiche mondiali, implementazioni dei controlli anche con l’utilizzo di strumenti informatici, tavoli permanenti e aggregazioni dei dati sul turismo per gestire il fenomeno. Sono q uesti alcuni dei 10 punti di un piano per il turismo sostenibile pensato per, città che nel 2023 ha avuto quasi 9 milioni di presenze turistiche oltre a circa 1 milione e mezzo di escursionisti non pernottanti, il cui Centro Storico non è “più in grado di sopportare, senza indebolire il suo valore patrimoniale e vedere pregiudicata la propria vivibilità complessiva, una presenza così massiccia di attività e di mezzi ad esclusivo uso turistico concentrata in soli 5 chilometri quadrati”, come si legge nella delibera comprendente il piano, approvata dalla Giunta comunale nella seduta di questa mattina, con oggetto “Misure per la gestione dell’impatto fisico, sociale e ambientale del turismo nella Città di”.