Lilli Gruber derubata nel parco mentre fa ginnastica

Brutta avventura perche nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre,stava facendoin Villa Borghese, a Roma, è statadel suo borsello contenente le chiavi di casa e il cellulare. La giornalista ha spiegato ai poliziotti del commissariato Salario-Parioli, dove ha presentato denuncia, che aveva appoggiato il borsello per effettuare alcuni esercizi e, poco dopo, si è accorta che non c’era più., è caccia ai ladriLa giornalista si è molto preoccupata, poiché i ladri hanno in mano il suo cellulare, dove sono custodite cose private e personali, e le chiavi di casa con le quali possono entrare nella sua abitazione. I fatti si sono svolti verso le 14:00, quando la villa è frequentata da persone che fanno jogging, famiglie, giovani e turisti.