La vittoria di Trump rilancia le teorie del complotto sui «brogli del 2020»

Ancora prima che Donaldfosse dichiarato il presidente eletto degli Stati Uniti e successore di Joe Biden alla Casa Bianca, sui social media ha ripreso a circolare la teoria che le elezioni americane di quattro anni prima siano state rubate dai democratici. A riprova di questa tesi, viene condiviso un grafico in cui viene sottolineata la perdita di 15 milioni di voti da parte del partito di Kamala Harris rispetto al. Secondo molti utenti quei voti «non sarebbero mai esistiti», e sarebbero quindi stati aggiunti “d’ufficio” per portare Joe Biden alla.Per chi ha frettaIl dati usati per costruire il grafico sono parziali: lo spoglio elettorale non era ancora terminato.I democratici hanno effettivamente ricevuto meno voti rispetto a quattro anni prima, sintomo di uno shift dell’elettorato versoe della diminuzione dell’affluenza rispetto al