Italia Savona | Nazionale un sogno Chiellini mi ha dato tanti consigli

“Essere convocati in azzurro è unche si realizza, qui ci sonocampioni, cercherò di prendere spunto da ognuno di loro.mi haparecchi, mi ha detto di continuare a lavorare con umiltà per raggiungere gli obiettivi e di cercare di migliorare giorno dopo giorno. Obiettivo della Juventus è arrivare il più in alto possibile in classifica. Lavoriamo per questo. Spalletti vuole vederci allegri e sereni. Siamo una squadra molto giovane e forte. Il mister mi sta dando molto spazio e cercherò di ripagarlo”. Queste le parole di Nicolò, in conferenza stampa al Centro tecnico di Coverciano, dal ritiro dell’in vista delle sfide di Nations League.: “unmi ha” SportFace.