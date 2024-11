Panorama.it - Ita e Lufthansa: accordo fatto, senza sconti

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Nozze fatte e. L’tra Ita Airways eè stato siglatovariazioni sul prezzo e trasmesso alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea. Le trattative avevano avuto un blocco la scorsa settimana per questioni di costi e a mezzanotte di oggi scadeva il termine per spedire l’intesa a Bruxelles, che deve accendere l’ultimo semaforo verde.raggiunto e documenti spediti in extremis.Dopo trattative serrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha respinto la richiesta di sconto avanzata dalla compagnia tedesca, consolidando la transazione alle condizioni economiche iniziali. I dettagli inviati a Bruxelles hanno così sancito la fine di ogni possibile riduzione del prezzo, aprendo la strada verso il closing previsto tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025.